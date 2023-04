XDefiant: info e gameplay dello sparatutto Ubisoft ora in Beta

I mondi di Ubisoft entrano in collisione in XDefiant, nuovissimo arena shooter in prima persona, on-line e free-to-play, in cui si combattono frenetici scontri per diventare il numero uno sul campo. La closed beta – disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC – è appena iniziata (è possibile iscriversi qui) e terminerà il 23 aprile. Si tratta di un’esperienza in continua evoluzione, con regolari aggiornamenti che offrono nuove fazioni e nuove mappe, armi e modalità di gioco. Il supporto multipiattaforma permette di giocare con i propri amici indipendentemente dall’hardware di elezione.

Le squadre si sfidano su mappe in stile arena per il controllo del territorio nelle modalità Dominio e Occupazione, e anche in altre modalità che saranno disponibili al lancio. Gli attaccanti e i difensori si contendono i punti degli obiettivi in movimento nella modalità Controllo di Zona, e tentano di far avanzare un pacchetto nella modalità Scorta. XDefiant presenta numerose ubicazioni di gioco provenienti dai celebri mondi di Ubisoft, con nuovissime mappe originali ed equipaggiamento personalizzato.

Cinque, attualmente, le fazioni presenti, riprese da noti franchise a marchio Ubisoft: Libertad, Fantasmi, Echelon, Purificatori e DedSec.

Leggi anche: