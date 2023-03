Tekken 8: gameplay reveal trailer per Xiaoyu e nuove info sul sistema di gioco

Con il reveal trailer di ieri dedicato a Jun Kazama pensavamo che Bandai Namco avrebbe fatto calmare le acque per un po’ prima di svelare altre novità sull’atteso Tekken 8, e invece i piani erano decisamente opposti, con l’intento anzi di alzare ancor di più l’hype, cominciando con un nuovo, inatteso reveal di un personaggio non ancora annunciato ma che, si aspettavano un po’ tutti: l’adorabile Ling Xiaoyu.

Non conosciamo ancora l’obiettivo della bella combattente per questo nuovo torneo: è ancora invischiata con gli affari di famiglia dei Mishima… o vuole semplicemente divertirsi e, magari, diventare ricca di modo da realizzare il suo sogno di costruire un Luna Park tutto suo? Ad ogni modo, si tratta sicuramente di un ritorno molto gradito da tutti i fan della serie, e oltretutto sembra particolarmente rinvigorita dal suo sistema di gioco.

Sistema di gioco, tra l’altro, di cui oggi conosciamo qualche elemento in più, grazie alle nuove informazioni rilasciate da Bandai Namco. Sono stati infatti chiarite alcune meccaniche già note e spiegati nuovi dettagli.

Partiamo dallo stato di Rage, che si attiva automaticamente sotto una certa soglia della barra di energia, potenziando gli attacchi e dando adito alla realizzazione di mosse speciali molto potenti dette Rage Art. Parte dell’energia che si può perdere in combattimento può essere recuperata con una mossa ben riuscita; il gioco, in sé, premia l’intraprendenza con un altro stato speciale, l’Heat, che potenzia i personaggi che riescono nella loro offensiva e permette una serie di tecniche d’attacco e contrattacco.

Inoltre, è confermata la presenza di uno schema opzionale di tasti, sostitutivo a quello classico e dedicato a principianti e giocatori casuali, che potranno effettuare mosse avanzate con pressioni semplici di tasti.

Cosa ci aspetta ora? Sicuramente Xiaoyu non è l’unico reveal che vedremo a breve, a questo punto: siamo a dieci personaggi e, per il roster iniziale, ce ne aspettiamo almeno dodici. Saranno altre vecchie conoscenze o il Tekken Team sta per farci incontrare qualche astro nascente? Lo scopriremo (probabilmente) presto: il gioco uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC in una data ancora ignora, ma probabilmente entro l’anno.

Leggi anche: