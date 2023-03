Tekken 8: gameplay reveal trailer per Jun Kazama

Finora, Tekken 8 si è presentato quasi come una rimpatriata, dato che sono stati mostrati solo personaggi storici e nessun volto nuovo: l’ultimo dei nove personaggi finora annunciati, Jun Kazama, è tuttavia un grande ritorno, dato che non si vedeva nella saga canonica dal secondo episodio.

Difatti, nonostante fosse un personaggio importante nei due Tekken Tag (soprattutto il secondo, dove addirittura era il boss finale) i Tekken successivi l’hanno vista solo come personaggio sullo sfondo, o dato per morto o disperso, nonostante il ruolo comunque centrale nella trama della saga, essendo stata amante di Kazuya e madre di Jin, che ha cresciuto per molti anni insegnandogli, tra l’altro, le basi delle arti marziali e lo stile Kazama di Jujitsu, come visto anche nella serie animata Netflix Tekken: Bloodline. Torna ora all’Iron Fist Tournament dopo tanti anni, probabilmente, per vegliare su figlio ed ex amante, al fine di tenere a bada lo spirito demoniaco che alberga in loro. Di sicuro, il suo arsenale di mosse dirompenti le sarà molto utile!

Jun si unisce quindi ai personaggi di cui abbiamo già potuto vedere un trailer, ovvero Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson: cosa possiamo aspettarci ora? Un reveal di personaggi inediti? Un overview più specifico di nuovi elementi di gameplay? O semplicemente un trailer d’annuncio con la data d’uscita, ancora misteriosa ma che è presumibile per l’anno in corso? Probabilmente dovremo attendere agosto e i campionati EVO 2023… o forse Bandai Namco potrebbe decidere per un reveal in tempi più stretti. Staremo a vedere. Quel che è certo è che l’interesse per il titolo cresce a ogni video rilasciato. Il titolo è stato sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, grazie all’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, improntata ora all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

