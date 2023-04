Palazzo Gioia a Milano: nuova copertura green

La copertura green di Palazzo Gioia, a Milano, non solo rende l’edificio esteticamente piacevole, ma anche funzionale e benefica per l’ambiente circostante. La presenza di un giardino pensile infatti, permette di ridurre l’effetto isola di calore, purificare l’aria, assorbire l’acqua piovana e creare un habitat per gli uccelli e gli insetti.

Il contributo di Laterlite è stato fondamentale per la realizzazione di questo progetto innovativo. L’argilla espansa Leca è stata utilizzata per creare un substrato colturale leggero e resistente, in grado di sostenere la crescita della vegetazione e di garantire il giusto nutrimento. Inoltre, LecaGreen, la miscela a base di argilla espansa AgriLeca frantumata, aggregati minerali e componenti di natura organica selezionati con cura, è stata ideata appositamente per le coperture verdi, rispettando i requisiti della norma UNI 11235 e garantendo una maggiore sostenibilità ambientale.

Palazzo Gioia è un esempio di come l’utilizzo di materiali innovativi e sostenibili possa contribuire alla creazione di edifici moderni, funzionali ed esteticamente gradevoli, rispettando l’ambiente circostante e la qualità della vita delle persone. L’argilla espansa Leca e LecaGreen rappresentano soluzioni efficaci e convenienti per la realizzazione di coperture verdi, promuovendo la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della natura.