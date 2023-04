Mafia 4 includerà elementi multiplayer e stealth?

13—Apr—2023 / 11:54 AM

Mafia 4 potrebbe includere elementi multiplayer e stealth. O almeno questo è quello che emerge da alcuni annunci di lavoro pubblicati su Liknedin da Hangar 13. Il team, infatti, è alla ricerca di professionisti esperti nella progettazione di “meccaniche di gioco stealth e di combattimento coinvolgenti”.

Del resto, anche Mafia 3 includeva al suo interno delle meccaniche stealth che, tuttavia, non sono state apprezzate dai fan perché ritenute troppo semplicistiche. Tornare a lavorare su questo aspetto potrebbe essere una buona occasione per il team di riuscire ad implementare lo stealth in maniera più convincente.

Ancora, in un altro annuncio di lavoro viene svelato che Hangar 13 è alla ricerca di sviluppatori con esperienza nei “nel design di giochi multiplayer e/o live service.” Ovviamente questo non conferma che il nuovo Mafia avrà al suo interno degli elementi multiplayer: l’annuncio potrebbe riferirsi anche ad un altro progetto. Sta di fatto che potrebbe essere comunque un indizio su quelle che potrebbero essere le novità del nuovo Mafia.

Ricordiamo che la nuova iterazione della serie Mafia non è ancora stata annunciata ufficialmente. Qualche tempo fa, 2K aveva confermato che lo sviluppo del nuovo capitolo era effettivamente iniziato, ma senza fornire ulteriori dettagli al riguardo. Gli ultimi rumor parlano di un prequel ambientato in Sicilia e racconterà le origini della famiglia di Don Salieri, il boss per cui lavorava anche Tommy Angelo, il protagonista del primo capitolo della serie.