Con iOS 17 Siri si trasferirà all’interno della Dynamic Island?

Secondo una fonte anonima che sta condividendo dettagli su presunti nuovi aggiornamenti in iOS 17, Apple starebbe considerando di integrare l’interfaccia visiva di Siri nella Dynamic Island dei nuovi iPhone. Attualmente, azionare Siri con un pulsante o il comando vocale “Hey Siri” fa apparire una sfera interattiva sulla parte inferiore dello schermo. La sfera rimane sovrapposta allo schermo mentre l’assistente virtuale ascolta, e qualsiasi dettaglio rilevante alla richiesta viene visualizzato in forma di scheda in cima o in basso allo schermo, con il contenuto di sfondo oscurato.

Spostare l’interfaccia di Siri sulla Dynamic Island probabilmente consentirebbe al contenuto sullo schermo di rimanere completamente visibile. Secondo la fonte anonima, Apple attualmente starebbe testando diverse opzioni e non avrebbe ancora preso una decisione finale. In alcune versioni della nuova interfaccia, l’icona di Siri compare all’interno della Dynamic Island e non più nella porzione inferiore dello schermo, all’altezza del vecchio tasto home. Si prevede che Apple porterà la Dynamic Island su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 in uscita quest’anno — e non soltanto sui modelli Pro.

Tra le altre indiscrezioni riportate dalla fonte, si parla anche della possibilità che iOS 17 possa introdurre il supporto al sideloading su tutti gli iPhone, il che consentirebbe agli utenti di scaricare app e giochi da fonti alternative all’App Store.