iOS17 potrebbe introdurre il sideloading sugli iPhone: Fortnite sta per tornare?

Il nuovo sistema operativo iOS 17 di Apple potrebbe introdurre il supporto per il sideloading, ovvero la possibilità di installare applicazioni su iPhone e iPad da fonti diverse dall’App Store. Un utente di Twitter e dei forum di MacRumors ha pubblicato una lista di funzionalità in sviluppo per iOS 17, tra cui il supporto al sideloading solo per gli utenti europei. Questo sarebbe in risposta al nuovo Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, che obbligherà le aziende come Apple a permettere l’installazione di qualsiasi app sui loro dispositivi.

La mossa potrebbe essere vista come un modo per democratizzare l’accesso alle applicazioni e alla tecnologia, ma molti temono che possa anche aprire la porta a malware e app dannose per la privacy degli utenti.

Nota a margine, vale la pena di sottolineare che l’introduzione del sideloading segnerebbe anche il ritorno di Fortnite sugli smartphone con iOS, dopo il ban da parte di Apple.

L’utente di Twitter che ha reso pubbliche queste informazioni si è costruito una reputazione piuttosto importante, condividendo in passato diverse indiscrezioni rivelatesi fondate. Tuttavia, non ci sono ancora dettagli sulle protezioni che Apple introdurrà per i suoi utenti europei, né sulle possibili conseguenze negative del sideloading per l’esperienza degli utenti.