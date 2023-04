L’iPhone 15 Pro sarà fatto così: un video rivela il design del top di gamma

In queste ore sta circolando in rete un video che ritrae un modellino "dummy" di un iPhone 15 Pro. Ecco come saranno i nuovi pulsanti...

In queste ore sta circolando in rete un video che ritrae un modellino “dummy” di un iPhone 15 Pro. Il video è diventato virale sulla versione cinese di TikTok, Douyin, e mostra uno sguardo più da vicino al presunto design del dispositivo. Il video conferma molte caratteristiche già note, tra cui i pulsanti a stato solido, una porta USB-C e una scocca in titanio.

Il video non rivela nulla di nuovo al di là delle voci esistenti, ma fornisce una vista 3D di come potrebbe essere l’iPhone 15 Pro. Nel complesso, il dispositivo sembra molto simile all’iPhone 14 Pro, con le differenze più evidenti rappresentate da un pulsante del volume allungato e il nuovo pulsante “Azione” che sostituirà il vecchio interruttore per impostare la modalità silenziosa. È un pulsante liberamente personalizzabile dall’utente e si potrà, dunque, usare per attivare comunque la modalità silenziosa rapidamente.

Il modellino ritratto nel video probabilmente è stato realizzato usando i file CAD circolati in rete nelle scorse settimane. Non sappiamo se tutti gli elementi del dummy siano perfettamente in scala, ad esempio ci sono dei dubbi sul fatto che le proporzioni del modulo fotografico siano affidabili. È anche possibile che il design finale del prodotto – e in particolare quello dei pulsanti – possa cambiare da qui al lancio del telefono.

IL VIDEO LEAK DEL MODELLINO DELL’IPHONE 15

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero adottare l’USB-C, ma è quasi certo che i modelli Pro supporteranno lo standard USB 3.2 o Thunderbolt 3 e saranno pertanto in grado di offrire una velocità di trasferimento dei dati più elevata.