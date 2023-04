Suzume: dal 27 aprile nei cinema italiani il nuovo film di Makoto Shinkai

Presentato con grande successo, in anteprima, all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino nella sezione Concorso, Suzume (Suzume no Tojimari) sarà nelle sale italiane dal 27 aprile grazie a Sony Pictures e Crunchyroll, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia: ecco poster e foto ufficiali.

Diretto da Makoto Shinkai, Suzume è il tredicesimo film del celebre regista giapponese, quello successivo a Weathering with You, che nel 2019 ha vinto il premio “Animation of the Year” del 43° edizione del Japan Academy Film Awards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai ha inoltre vinto il premio “Director of the Year” per il film Your Name, il cui successo lo ha reso il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai Il giardino delle parole, Viaggio verso Agartha e 5 Centimetri al secondo.

Shinkai, noto per la delicatezza delle sue storie (ricche di elementi fantastici calati in contesti iperrealistici) afferma che si tratta di un film sulla “chiusura delle porte” (intese come situazioni in sospeso), un road movie e… un’occasione per tornare nelle sale cinematografiche.

Lo staff del film, uscito lo scorso novembre nelle sale nipponiche, è quello solito di Shinkai, che oltre a dirigere è anche autore del soggetto e della sceneggiatura. Il character design è di Masayoshi Tanaka, con Takumi Tanji in qualità di art director. TOHO distribuisce il film, una produzione CoMix Wave Films e Story Inc.

Sinossi:

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.

