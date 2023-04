Resident Evil 4 Remake supera le 4 milioni di copie in sole due settimane

Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 ha superato le 4 milioni di copie vendute in sole due settimane dal lancio. È uno dei giochi venduti più velocemente.

07—Apr—2023 / 11:45 AM

Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake ha superato le 4 milioni di copie vendute in sole due settimane dal lancio. Il gioco, infatti, è uscito il 24 marzo 2023 e ad oggi resta il secondo miglior lancio della serie, superato solo da Resident Evil 6 che in soli 3 giorni riuscì a sfondare il tetto delle 4.5 milioni di copie vendute.

Un successo strepitoso che conferma ancora una volta l’ottimo apprezzamento da parte del pubblico che ha elogiato il remake per la sua fedeltà al materiale originale e per la portata delle novità introdotte. In base a quanto rivelato da Capcom nei giorni scorsi riguardo i dati di vendita dei giochi della serie Resident Evil, possiamo affermare che Resident Evil 4 Remake è uno dei giochi della saga venduti più rapidamente.

Resident Evil 7, ad esempio, ha venduto 2.5 milioni nella prima settimana, arrivando a 3.5 milioni dopo tre mesi. Resident Evil 2 Remake, invece, ha ottenuto 3 milioni in tre giorni. Resident Evil 3 Remake ha raggiunto due milioni di copie in cinque giorni. E l’impressione è che Resident Evil 4 Remake sia destinato a vendere ancora di più nei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che stando agli ultimi rumor l’ottimo rifacimento di Resident Evil 4 vedrà l’arrivo di un DLC che introduce la modalità Separate Ways, la mini-campagna dedicata ad Ada Wong. Nel frattempo, il DLC gratuito Mercenari è già disponibile. La modalità ci permette di affrontare un’ondata di boss e nemici con l’obiettivo di ottenere il miglior punteggio possibile, scegliendo tra diversi personaggi disponibili.

Il remake di Resident Evil 4 è ora disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.