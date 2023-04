A small light: foto e info della serie Disney+ su Miep Gies e la famiglia di Anna Frank

Dopo il trailer, National Geographic ha diffuso anche le foto e tutti i dettagli su A small light, la miniserie in ott episodi prodotta da ABC Signature e Keshet Studios che debutterà il 2 maggio su Disney+. La serie è basata sulla storia vera di Miep Gies (Bel Powley) che era una giovane spensierata e ostinata, in un’epoca in cui avere “opinioni” poteva ucciderti, e Otto Frank (Liev Schreiber) le chiese di aiutarla a nascondere la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Senza esitare, Miep accettò. Per i due anni successivi, lei e il suo audace e devoto marito Jan (Joe Cole), insieme a molti altri eroi di tutti i giorni, vegliarono sulle famiglie Frank, van Pels e Pfeffer nascoste in un alloggio segreto.

Quando abbiamo ascoltato per la prima volta la straordinaria storia di Miep Gies, siamo rimasti colpiti e profondamente commossi. Eravamo anche convinti che questa miniserie su un eroe di tutti i giorni, di cui la maggior parte delle persone nel mondo non ha mai sentito parlare, avesse bisogno di un debutto senza precedenti. Siamo determinati a portare A SMALL LIGHT al maggior numero di spettatori possibile e speriamo che questo lancio permetta al pubblico di innamorarsi e ispirarsi a Miep proprio come abbiamo fatto noi.

ha dichiarato Carolyn Bernstein, EVP, Scripted and Documentary Films, National Geographic.

Raccontato con una sensibilità moderna, A small light rende attuale la vicenda di Miep, costringendo il pubblico a chiedersi cosa avrebbe fatto al suo posto e se, al giorno d’oggi, avrebbe avuto il coraggio di opporsi all’odio. Tanti sono rimasti a guardare: ma Miep ha agito.

Il cast aggiuntivo include Amira Casar, che interpreta Edith Frank, la madre di Margot e Anna; Billie Boullet, nel ruolo di Anna Frank; Ashley Brooke, nei panni della sorella maggiore di Anna, Margot Frank; Andy Nyman nel ruolo di Hermann van Pels, Caroline Catz come Auguste van Pels, Rudi Goodman nel ruolo di Peter van Pels e Noah Taylor in quello del dott. Fritz Pfeffer, tutti nascosti nella dependance con la famiglia Frank; Eleanor Tomlinson nei panni di Tess, migliore amica di Miep; Sally Messham nel ruolo di Bep Voskuijl, Ian McElhinney in quello di Johannes Kleiman e Nicholas Burns nelle vesti di Victor Kugler, colleghi di Miep; Liza Sadovy è la signora Stoppelman, Laurie Kynaston è Casmir e Sebastian Armesto è Max Stoppelman.

