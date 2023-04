A Small Light: il trailer della serie Disney+ su Anna Frank

National Geographic ha diffuso il trailer di A Small Light, la miniserie divisa in 8 episodi prodotta da ABC Signature e Keshet Studios che arriverà il 2 maggio sulla piattaforma streaming Disney+.

Ecco il filmato.

Nella serie vedremo Miep Gies (Bel Powley), una giovane, spensierata e ostinata – in un’epoca in cui avere opinioni poteva ucciderti – che ad un certo punto della sua vita conobbe Otto Frank (Liev Schreiber), il quale le chiese di aiutarla a nascondere la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Senza esitare, Miep accettò. Per i due anni successivi, lei e il suo audace e devoto marito Jan (Joe Cole), insieme ad altre persone, vegliarono sulle famiglie Frank, van Pels e Pfeffer.

Il cast aggiuntivo del progetto include Amira Casar, che interpreta Edith Frank, madre di Margot e Anna; Billie Boullet, nel ruolo di Anna Frank; Ashley Brooke,fa la sorella maggiore di Anna, Margot Frank; Andy Nyman nel ruolo di Hermann van Pels, Caroline Catz è Auguste van Pels, Rudi Goodman fa Peter van Pels e Noah Taylor è il dott. Fritz Pfeffer; Eleanor Tomlinson nei panni di Tess, la migliore amica di Miep; Sally Messham ha il ruolo di Bep Voskuijl, Ian McElhinney è impegnato in quello di Johannes Kleiman e Nicholas Burns nelle vesti di Victor Kugler, colleghi di Miep; Liza Sadovy è la signora Stoppelman, Laurie Kynaston è Casmir e Sebastian Armesto è Max Stoppelman.