School Of Rock: Jack Black conferma la reunion

Jack Black è tra i protagonisti del cast vocale di Super Mario Bros. Il Film, ma l’interprete ha parlato di recente anche di un suo cult, che presto avrà di nuovo vita: stiamo parlando di School of Rock, per il quale Jack Black ha confermato la reunion.

L’attore ha dichiarato:

I ragazzi con cui abbiamo fatto il film all’epoca avevano 10 anni, mentre ora ne hanno 30. Vogliamo tornare insieme e fare una reunion vent’anni dopo, e magari fare una Jam.

Non sono stati offerti altri dettagli, e non è stato chiarito se si tratterà di una reunion realizzata per arrivare sullo schermo. Ma Jack Black ha dichiarato che, anche se si dovesse tenere in forma privata, verranno condivise immagini e video per tutti gli appassionati.

Ricordiamo che il film è uscito nel 2003, esattamente vent’anni fa. Negli anni è stata generato un musical di Broadway, ed anche Nickelodeon ha contribuito con una sitcom che ha fatto il suo debutto nel 2016, e che è durata per tre stagioni e 45 episodi.

Purtroppo la reunion non potrà svolgersi al completo, considerando che l’attore Kevin Clark, che faceva il batterista nel film, è morto nel 2021 a causa di un incidente.