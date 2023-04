Super Mario Bros. Il Film, Twitch porta Mario al Centre Pompidou

Uno dei più iconici personaggi della storia dei videogiochi, il servizio di live streaming che ospita giornalmente più di 31 milioni di visitatori medi e la piazza dove ha sede il più importante museo d’arte contemporanea del mondo: ecco gli ingredienti per la ricetta perfetta al fine di omaggiare l’arrivo sul grande schermo di Super Mario Bros. Il film.

Nel pomeriggio del 4 aprile, grazie alla collaborazione tra Twitch e Universal Pictures International France, Place Pompidou è stata il teatro di un evento streaming che ha visto il coinvolgimento di Ponce, tra i maggiori streamer francesi, che ha un seguito di oltre 800mila follower.

In un’installazione composta dalla versione gigante degli iconici cubi con punto interrogativo (sviluppata dal Brand Partnership Studio di Twitch), Universal Pictures International France ha dato vita a una live IRL in cui lo streamer, insieme a una serie di ospiti appassionati del mondo di Super Mario Bros., hanno ripercorso la storia del franchise videoludico, sfidandosi intanto in lunghe ed emozionanti sessioni di Mario Kart 8 Grand Prix.

Tutti i giorni Gen Z e Millennial si riuniscono su Twitch, dove hanno modo di condividere le proprie passioni con altre persone affini. L’uscita di Super Mario Bros. Il Film rappresenta un momento storico per la community di Twitch e per gli appassionati del franchise. Con questa collaborazione Universal Pictures International France ha saputo abbracciare la fluidità e l’autenticità che sono proprie di Twitch per celebrare questo evento, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza imperdibile.

ha dichiarato Melissa Simoni, Sales Director Francia di Twitch.

Per rendere memorabile questo evento, gli esperti di streaming all’interno del Brand Partnership Studio di Twitch hanno sviluppato delle emote personalizzate ispirate a Mario, oltre a tre funghi personalizzati, fiori di fuoco e blocchi con il punto interrogativo per coinvolgere la community di Twitch e permetterle di sbloccare contenuti esclusivi.

Loreleï Schirar, Head of Digital di Universal Pictures International France, ha aggiunto:

Ringraziamo il team di Twitch per averci supportato e aver dato vita a questa diretta streaming per il lancio di Super Mario Bros. Il Film. Twitch si è rivelato un servizio chiave nella nostra strategia di marketing, che puntava a raggiungere il pubblico Gen Z e i fan di Mario Bros. Questa diretta è stata l’idea migliore che si potesse avere per coinvolgere la community di Twitch in un luogo così iconico, a Parigi, e con il famoso streamer Ponce.

Il film realizzato da Illumination Entertainmente è nelle sale da oggi, con Universal Pictures. Nel cast vocale originale abbiamo Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong), Charlie Day (Luigi) e Keegan-Michael Key (Toad).

