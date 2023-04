Redfall: nuovo trailer dedicato a Layla e ai suoi poteri di telecinesi

Redfall torna a mostrarsi in un nuovo trailer tutto dedicato al personaggio di Layla, ex studentessa di ingegneria biomedica con potenti abilità di telecinesi.

Redfall, il nuovo gioco di Arkane Austin, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ci mostra i poteri di Layla, ex studentessa di ingegneria biomedica dotata di potenti abilità di telecinesi. Il filmato, che trovate qui sotto, ci presenta il personaggio di Layla, raccontandoci la sua storia e permettendoci di vederla finalmente in azione.

Layla si è trasferita sull’isola per studiare ingegneria biomedica al politecnico di Redfall. Durante uno studio clinico presso la compagnia tecnologica locale, Layla rimane coinvolta in uno strano avvenimento che le dona dei potentissimi poteri telecinetici. Com’è possibile vedere dal video, Layla potrà sfruttare le sue abilità in combattimento creando degli scudi telecinetici che le permetteranno di proteggersi dai colpi dei nemici e di causare danni. Può inoltre evocare degli ascensori per sollevarsi o lanciare in aria i nemici.

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, che potrete giocare sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. Potrete scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 2 maggio 2023. Il gioco, inoltre, sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del Game Pass.