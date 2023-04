No, Super Mario non tornerà sugli smartphone molto presto

Le attenzioni di Nintendo sono concentrate sui capitoli in uscita su console. Parola di Shigeru Miyamoto.

Mentre Super Mario festeggia il debutto nelle sale cinematografiche (qui la nostra recensione), Shigeru Miyamoto ha parlato del presente e del futuro dell’amato idraulico italiano. I fan più oltranzisti possono tirare un sospiro di sollievo: nell’immediato non sono previsti nuovi giochi per smartphone. Tutte le attenzioni di Nintendo sono rivolte ai capitoli in uscita su console.

Parlando con Variety per il servizio di copertina di questa settimana sulla realizzazione del film, Miyamoto ha affermato con fermezza: “Le app mobile non saranno il principale percorso dei futuri giochi di Mario”.

Dopo due giochi per iOS moderatamente di successo ma in declino, oltre a un altro che ha chiuso dopo due anni, Nintendo sembra aver scelto di trascinare Mario lontano dal mercato mobile. Lanciato nel 2016, Super Mario Run ha incassato $60 milioni nel primo anno, mentre Mario Kart Tour del 2019 ha generato $300 milioni (rispetto ai $3 miliardi e oltre di Mario Kart 8, per capirci). Senza spiegazioni, Nintendo ha rimosso Dr. Mario World del 2019 dai mercati delle app ad appena due anni di distanza dal suo lancio.

“Voglio essere chiaro, la strategia principale di Nintendo prevede un’esperienza di gioco estremamente integrata tra hardware e software”, ha detto Miyamoto, che ha giocato un ruolo fondamentale nella progettazione della console Wii, tra le altre console di Nintendo. “L’intuitività del controllo fa parte dell’esperienza di gioco. Quando abbiamo esplorato l’opportunità di fare giochi di Mario per i telefoni – che è un dispositivo più comune e generico – è stato difficile determinare quale dovesse essere lo stile del gioco. Per questo ho guidato lo sviluppo di Super Mario Run, perché volevo essere certo di poter tradurre al meglio quella esperienza dell’hardware Nintendo anche sugli smartphone”.