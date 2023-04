Super Mario Bros. Il Film, Peach alle prese con il percorso d’allenamento nella nuova clip ufficiale

Altro che lo stereotipo della “damigella in pericolo”: Peach, nella nuova clip ufficiale tratta da Super Mario Bros. Il Film, mostra a Mario come affrontare le insidie dei complicati percorsi aerei del Regno dei Funghi. A dare la voce alla principessa c’è, naturalmente, Anya Taylor-Joy, che mostra il cipiglio giusto per il personaggio. Come bonus vi mostriamo anche un simpatico dietro le quinte con Keegan-Michael Key (Toad), Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong) e Charlie Day (Luigi) che giocano a Mario Kart.

Super Mario Bros. Il Film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (già produttori di una pellicola di successo come Teen Titans Go! – Il Film ), che sono partiti da una sceneggiatura scritta da Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppia Mario, mentre in quella italiana il buffo protagonista ha la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day Luigi e Jack Black doppia il malvagio Bowser; Keegan-Michael Key presta la sua voce al buffo Toad, Seth Rogen e Fred Armisen sono invece Donkey Kong e Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek, mentre a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, che negli ultimi anni ha lavorato alla pellicola insieme a Shigeru Miyamoto, per Nintendo. La pellicola è inoltre co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures: nel nostro paese sarà in tutte le sale da domani, 5 aprile.

