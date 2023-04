Spider-Man: Across The Spider-Verse, nuovo trailer del film animato

Sony Pictures lancia oggi il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuova pellicola animata in sala dal primo giugno.

Ogni promessa è debito e Sony Pictures non è mancata all’impegno: il nuovo trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse è ora online come preannunciato, mostrandoci non solo il ritorno di Miles, Gwen e Peter ma anche una moltitudine di altre “Spidersona” più o meno note e importanti, tra cameo, citazioni e personaggi di peso, come lo Spider-Man 2099, Miguel O’Hara. In realtà il trailer è “doppio” perché la versione doppiata in italiano presenta più che altro la miriade di varianti del personaggio, mentre quella in lingua originale ci presenta il villain, Spot: sono da vedere entrambi!

L’attesissimo film di animazione Sony Pictures, secondo capitolo della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e capitolo centrale di una nuova trilogia, è diretta da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) è arriverà nei cinema dal primo giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Gli interpreti vocali del film sono nuovamente Shameik Moore per il ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, Miles Morales viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

