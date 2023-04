Huwaei Watch Ultimate disponibile anche in Italia: prezzo e promozioni

L'Huawei Watch Ultimate è disponibile anche in Italia. È uno smartwatch di fascia alta e si contraddistingue per un design elegante e diverse funzioni avanzate.

A partire da oggi, l’Huawei Watch Ultimate è disponibile anche in Italia. È uno smartwatch di fascia alta dedicata agli sportivi e si contraddistingue per un design decisamente elegante e più di qualche funzione estremamente elegante.

Huawei lo ha annunciato in Cina solamente pochi giorni fa. Con l’arrivo in Italia, l’azienda cinese testimonia il suo rinnovato interesse per il nostro Paese e per l’Italia. Del resto, prima delle sanzioni americane, Huawei è stato a lungo uno dei più importanti brand per numero di smartphone venduti in Italia.

L’Huawei Watch Ultimate è disponibile in due versioni: Voyage Blue ed Expedition Black.

Cosa c’è da sapere sull’Huawei Watch Ultimate

L’Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch di alta gamma ed è disponibile in blue e nero, con un design che ricorda molto da vicino gli orologi di tipo Submariner e Seamaster. La cassa dell’orologio è rivestita di un “innovativo materiale metallico liquido a base di zirconio” simile alla lega LiquidMetal utilizzata in alcuni orologi Omega moderni. Il Watch Ultimate offre anche una scelta di cinturini a seconda del quadrante scelto, con l’opzione blu che offre un cinturino in lega di titanio e l’opzione nera che offre sia un cinturino in gomma standard-

L’orologio ha un display AMOLED LTPO da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 e luminosità massima di 1000 nit, protetto da un vetro di cristallo zaffiro da 2,3 mm. Il sistema operativo Harmony OS alimenta l’orologio ed ha le stesse funzionalità presenti nella serie di wearables Watch GT esistente, con l’aggiunta di una modalità Golf esclusiva per la Cina e funzionalità specifiche per l’immersione. La batteria ha una durata di 14 giorni con un utilizzo moderato, ma si prevede che durerà otto giorni con un utilizzo normale.

Huawei ha aggiunto anche alcune funzioni di fitness tracking, come il monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0, il tracciamento del sonno TruSleep 3.0 e un ECG integrato e un monitoraggio continuo di SpO2. Inoltre, è presente una nuova modalità Expedition che sfrutta il GPS dual-band per aiutare l’utente a sapere sempre dove si trova.

Huawei Watch Ultimate: prezzo e disponibilità in Italia

L’Huawei Watch Ultimate si può già prenotare sul sito ufficiale del produttore. La versione Expedition Black viene proposta ad un prezzo di 749,90€, mentre il modello Voyage Blue a 899,90€. Fino al 23 aprile, acquistando una delle due versioni del Watch Ultimate si riceverà anche un paio di Huawei FreeBuds Pro 2 in omaggio (normalmente a 199,90€).