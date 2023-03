Vampire Survivors: secondo DLC annunciato con data d’uscita

Poncle ha annunciato Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il secondo DLC del gioco. Ecco data d'uscita e dettagli.

Poncle ha annunciato l’arrivo di Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il secondo DLC del gioco e con tanto di data d’uscita. Il DLC sarà disponibile a partire dal 13 aprile 2023 per PC e console Xbox al prezzo di 1,99 euro.

Questo nuovo DLC ci porterà a scoprire una nuova località ispirata alle fiabe e al folclore locale: la Great Forest, un luogo ricco di fascino e di mistero, all’interno del quale vivono spiriti, maghi, streghe ed altre creature magiche (non tutte benevole, però). Al centro di questa foresta vi è l’Accademia Foscari, da cui il DLC prende il nome.Si tratta di una scuola in cui le nuove generazioni di guerrieri, maghi e spie vengono addestrate. L’Accademia è divisa in tre case, ognuna relativa ad una professione.

Passando invece ai contenuti, Tides of the Foscari includerà 8 nuovi personaggi, 13 nuove armi, un nuovo livello, 7 nuove tracce musicali e 20 nuovi obiettivi per raggiungere il 100% di completamento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Vampire Survivors ha trionfato ieri ai BAFTA 2023, aggiudicandosi il premio più prestigioso, ossia quello di gioco dell’anno.

Vampire Survivors è disponibile ora per PC e console Xbox al costo di 4,99 euro. Il gioco è inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.