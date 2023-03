Resident Evil 4, un bug non permette di completare il gioco: Capcom spiega come evitarlo

A quanto pare il remake di Resident Evil 4 soffre di un grave bug che non permette agli utenti di completare il gioco e quindi di avanzare nella storia. Capcom ha segnalato il problema sui social, promettendo che presto pubblicherà un aggiornamento per risolvere il bug. Intanto, però, ha spiegato come evitarlo.

In pratica, il bug si manifesta nel Capitolo 12, dopo aver ottenuto un particolare oggetto dopo una sequenza di intermezzo. Ebbene, se dopo tale scena si attaccano i nemici con il coltello, l’oggetto chiave non sarà disponibile nell’inventario. Per evitare questo intoppo, Capcom consiglia di non attaccare i nemici con il pugnale fino a quando non sarà comparsa la notifica che conferma di aver ricevuto effettivamente l’oggetto.

⚠️ Resident Evil 4 players ⚠️ Please be aware of a rare but critical progress bug. This issue will only occur under very specific circumstances, as detailed below. We're working on a fix and apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/rcJaFXE1jG — Resident Evil (@RE_Games) March 31, 2023

Qualora foste invece già incappati in questo bug che blocca la campagna principale, l’unica soluzione a vostra disposizione è quella di ricaricare l’ultimo salvataggio utile del Capitolo 11.

Intanto, vi ricordiamo che che stando agli ultimi rumor l’ottimo rifacimento di Resident Evil 4 vedrà presto l’arrivo di un DLC che introduce la modalità Separate Ways, la mini-campagna dedicata ad Ada Wong. Nel frattempo, rimane atteso per il 7 aprile il DLC gratuito Mercenari che ci permetterà di affrontare un’ondata di boss e nemici con l’obiettivo di ottenere il miglior punteggio possibile, scegliendo tra diversi personaggi disponibili.

Il remake di Resident Evil 4 è ora disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.