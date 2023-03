Clint Eastwood: annunciato il suo ultimo film prima del ritiro

Ecco quale sarà l'ultimo film di Clint Eastwood, che dovrebbe segnare la fine della sua carriera. Si tratta di un progetto per la Warner Bros.

31—Mar—2023 / 10:43 AM

Dopo che di recente Quentin Tarantino ha annunciato quello che potrebbe essere il suo ultimo film, anche Clint Eastwood sembra essere arrivato alla sua ultima produzione prima del ritiro. Secondo Discussing Film il celebre regista e attore starebbe lavorando ad un film dal titolo Juror #2, di genere thriller ed in lavorazione per la Warner Bros.

Secondo la descrizione si tratta di una storia legata ad un giurato di un caso di omicidio che, ad un certo punto, si rende conto di poter essere stato lui ad aver provocato la morte della vittima, e che quindi si domanda se sia il caso di manipolare la giuria per salvarsi.

Le voci circolate all’interno della produzione che ha riportato Discussing Film descrivono questo progetto come l’ultima opera di Clint Eastwood prima del ritiro. Ricordiamo che l’ultimo lungometraggio realizzato fino ad ora dal grande interprete e regista è Cry Macho – Ritorno a casa, progetto in cui Eastwood ha lavorato anche come attore protagonista.

L’esordio alla regia di Clint Eastwood è avvenuto con Brivido nella notte del 1971, mentre come interprete è comparso (anche se non accreditato) in La vendetta del mostro nel 1955.