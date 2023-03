Resident Evil 4 Remake colpito da un’ondata di recensioni negative su Metacritic

Nonostante abbia riscontrato un incredibile successo di vendite che l’ha portato ad essere il secondo miglior lancio di tutta la serie, Resident Evil 4 Remake ha ricevuto un’ondata di recensioni negative su Metacritic. Per questo rifacimento, Capcom ha scelto di confezionare un remake fedele all’originale, ma contraddistinto da tante novità in grado di rendere il gameplay più moderno e più dinamico.

A quanto pare, però, non tutti hanno apprezzato la strategia della casa di Osaka: c’è chi ha ritenuto il remake sin troppo simile all’originale e chi persino peggiore. Nessuna delle versioni si salva, nemmeno quella PS5 che ha una media leggermente superiore rispetto alle altre, con una media di valutazioni degli utenti del 7.1,

C’è persino chi ha dato 0 o 1, sottolineando come Capcom abbia in realtà apportato dei cambiamenti non necessari, come l’usura del coltello o i nuovi costumi di alcuni personaggi. Data la natura stessa delle recensioni utente su Metacritic, appare difficile capire quali di queste critiche siano reali e quali invece spinte semplicemente dalla voglia di bocciare il gioco del momento, senza dunque una reale motivazione alla base, come già successo del resto per altre release di peso.

Sta di fatto che Resident Evil 4 continua a macinare consensi. La prossima settimana arriverà il DLC gratuito Mercenari e già si parla del possibile reinserimento della modalità Separate Ways, con l’arrivo di un DLC a pagamento dedicato alla mini-campagna di Ada Wong.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Resident Evil 4 è ora disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series S/X.