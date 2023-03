Live A Live arriva anche su PC e PlayStation: ecco la data d’uscita

A sorpresa Square Enix ha annunciato l’arrivo dell’apprezzatissimo Live A Live su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 con tanto di data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 aprile 2023.

Dopo aver esordito lo scorso anno in esclusiva su Nintendo Switch, Live a Live si appresta ad approdare su altre piattaforme. Per chi non lo sapesse, Live A Live è la speciale riedizione del GDR di Square pubblicato su SNES nel 1994 e mai pubblicato in occidente. Ricreato con il particolare stile HD-2D e con una colonna sonora rimasterizzata dalla compositrice originale Yoko Shimomura, questo remake racconta la storia di otto differenti personaggi, ognuno appartenente a un’epoca diversa, mantando tutti gli elementi più apprezzati del titolo originale e risultando al contempo accessibile per i nuovi giocatori.

The legendary Super Famicom RPG Live A Live launches April 27th on PlayStation 5, PS4, and Steam in glorious HD-2D.

Play the demo, out now on PS5/4 and later today on Steam, and carry your save to the full game.

Pre-order for 20% off on Steam, or with PS Plus membership. pic.twitter.com/yVkZdpJxqC

