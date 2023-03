Ubs: Sergio Ermotti nuovamente Ceo dell’istituto di credito elvetico

Sergio Ermotti è stato riconfermato CEO di UBS, pochi giorni dopo il salvataggio di Credit Suisse. Si tratta di un “déjà vu” per la banca svizzera, visto che il banchiere ticinese aveva già guidato la banca per nove anni dal 2011. Il Consiglio di amministrazione di UBS ha nominato Sergio Ermotti Chief Executive Officer e presidente del Group Executive Board, a partire dal 5 aprile 2023, dopo l’assemblea degli azionisti.

Ermotti, che era già stato alla guida di UBS, si è dimesso dalla presidenza di Swiss Re. Succederà a Ralph Hamers, che ha accettato di dimettersi “per servire gli interessi della nuova combinazione, del settore finanziario svizzero e del Paese”, secondo una dichiarazione. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che UBS ha acquisito Credit Suisse.

Sergio Ermotti è un noto professionista della finanza nato a Lugano nel 1960. Ha costruito la sua carriera in diversi paesi, tra cui Svizzera, Italia e Londra. Ha iniziato a lavorare nel settore finanziario come apprendista presso Corner Banca a Lugano, dove ha acquisito conoscenze di base sul mestiere e ha conseguito l’attestato svizzero di perito bancario. Nel 1985 è entrato a far parte di Citigroup a Zurigo e, due anni dopo, si è trasferito a Londra per dirigere il dipartimento Equity Markets presso Merrill Lynch.

Nel 2001, Ermotti è diventato direttore esecutivo di Global Equity Markets ed è entrato a far parte dell’Executive Management Committee for Global Markets and Investment. Nel 2005 è stato chiamato da Alessandro Profumo per lavorare in UniCredit, dove ha ricoperto diverse posizioni di rilievo, tra cui responsabile trading e investment banking e vice amministratore delegato.

Ermotti ha lasciato UniCredit nel 2010, quando è avvenuta la successione di Federico Ghizzoni. Successivamente, nel 2011, è entrato in UBS, prima come responsabile Europa e Medio Oriente e successivamente come CEO. Durante la sua gestione, Ermotti ha dovuto gestire uno scandalo commerciale e ha avviato una ristrutturazione dell’attività della banca, concentrandosi sul private banking.

Ermotti è rimasto in UBS fino al 2020, anno in cui è stato sostituito da Ralph Hamers. Nel frattempo, ha assunto la carica di presidente di Swiss Re, dalla quale si è dimesso di recente. La sua carriera di successo nella finanza lo ha reso uno dei professionisti più noti e rispettati del settore.