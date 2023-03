Twitter ha una lista segreta con degli “utenti VIP”: i loro tweet vengono potenziati artificialmente

Twitter continua a mostrarti i post di alcuni utenti famosi che non segui? Ora sappiamo perché: l'algoritmo è truccato per premiare alcune celebrity, ecco quali sono

Ora sappiamo perché l’algoritmo di Twitter sembra raccomandare così spesso i tweet di alcuni specifici utenti. Platformer sostiene che l’azienda abbia una lista interna di utenti VIP a cui sarebbe garantito un trattamento preferenziale. In sostanza: Twitter potenzia artificialmente la visibilità di tutti i loro tweet. La lista include Elon Musk (ovviamente), diverse celebrity ma anche alcune pagine che pubblicano perlopiù meme (alcune legate alla destra americana).

Alcuni degli account nella lista, come il presidente Joe Biden e lo youtuber Mr Beast, sono attualmente verificati ma non pagano per Twitter Blue. A partire dal 15 aprile, Twitter mostrerà nel feed algoritmico “Per te” esclusivamente i post pubblicati dagli utenti abbonati a Twitter Blue. Non sappiamo cosa succederà a questa lista dopo il 15 aprile: i VIP scelti da Twitter continueranno a ricevere una corsia preferenziale? Oppure dovranno abbonarsi a Twitter Blue per continuare a raggiungere milioni di utenti in tutto il mondo?

La lista è composta da solo 35 account oltre a quello di Musk. Platformer non ha pubblicato l’intera lista, ma si è limitato a fare alcuni nomi tra cui LeBron James, la rappresentante di New York Alexandria Ocasio-Cortez, il venture capitalist Marc Andreesen, l’account @teslaownerssv e il giornalista di destra Ben Shapiro. Curiosamente, è incluso anche @catturd2, un account parodistico che pubblica meme di orientamento conservatore.