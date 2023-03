Perché Apple TV+ ha scelto di distribuire il prossimo film di Scorsese nei cinema

Il dramma storico “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese verrà rilasciato in anteprima in un numero limitato di sale cinematografiche a partire dal 6 ottobre. Il film verrà poi proiettato su un numero più ampio di sale a partire dal 20 ottobre.

“Killers of the Flower Moon”, prodotto da Apple Original Films, sarà successivamente disponibile anche in streaming su Apple TV+, a partire da una data non specificata.

Paramount Pictures collaborerà con Apple per la distribuzione cinematografica del film, che presenta un cast di grande talento che include i premi Oscar Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser, oltre a Jesse Plemons e Lily Gladstone.

Dato il cast stellare coinvolto, secondo Variety “Killers of the Flower Moon” è destinato ad essere uno dei candidati favoriti durante la stagione dei premi.

E il punto è proprio questo. Durante la notte degli Oscar del 2023, Netflix ha stracciato Apple TV+, aggiudicandosi un numero di candidature e statuine significativamente più ampio. Apple TV+ ha vinto esclusivamente nella categoria “Miglior cortometraggio animato”, con il suo The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, co-prodotto assieme alla BBC.

Netflix distribuisce – per un periodo di tempo limitato – molti dei suoi blockbuster nelle sale cinematografiche da ormai diversi anni. Facendo altrettanto, Apple spera di aumentare la visibilità dei propri contenuti ad alto budget, raggiungendo un pubblico più ampio e, in particolare, quelle fasce demografiche che preferiscono ancora la visione di film in sala. In genere, i film con una release nelle sale ottengono anche maggiore visibilità sulle riviste di settore.

Ma questi non sono gli unici motivi. La release nelle sale dei cinema è anche una condizione fondamentale per portare i propri film nei festival del cinema più prestigiosi al mondo, e dà molte più possibilità durante gli Oscar, che peraltro, affinché vengano considerati per i premi più importanti, impone che i film abbiano avuto una distribuzione, anche solo limitata, nei cinema americani.