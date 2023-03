Oscar 2023: Apple si aggiudica la statuetta per il miglior cortometraggio d’animazione

Apple e la BBC hanno vinto il premio Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione con "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse". Tim Cook festeggia.

Apple e la BBC hanno vinto un premio Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione con “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“, una favola magica dello scrittore e artista Charlie Mackesy.

Il film segue il viaggio onirico di un ragazzo, una talpa, una volpe e un cavallo, assieme nella ricerca della casa del ragazzo. È interpretato da Tom Hollander (la Talpa), Idris Elba (la Volpe), Gabriel Byrne (il Cavallo) e Jude Coward Nicoll (il Ragazzo).

Apple Original Films ha acquisito la produzione lo scorso anno e il film è stato trasmesso su Apple TV+ e sulla BBC il giorno di Natale 2022.

Il CEO di Apple, Tim Cook, si è congratulato con il team coinvolto nella realizzazione di “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” in un tweet, aggiungendo: “Il vostro bellissimo corto racconta una storia bellissima sul significato della gentilezza, dell’accettazione e della speranza”.

Questo è il primo premio Oscar di Apple per un cortometraggio d’animazione. È stata l’unica vittoria di Apple agli Oscar di quest’anno, con Apple che ha ricevuto una sola altra nomination, per Brian Tyree Henry come miglior attore non protagonista nel drama “Causeway”.

Agli Oscar del 2022, Apple era diventata il primo servizio di streaming a vincere il premio per il miglior film con “CODA“. Nella stessa edizione, l’azienda si era aggiudicata anche i premi nella categoria miglior attore non protagonista (vinto da Troy Kotsur), per la regia e per la migliore sceneggiatura non originale.