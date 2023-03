Nintendo Switch OLED, annunciata l’edizione speciale a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo ha annunciato l'arrivo di un'edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Al termine termine dell’evento dedicato alla nuova avventura di Link, Nintendo ha annunciato l’arrivo dell’edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Come potete vedere dall’immagine che trovate in apertura di questa notizia, questo nuovo modello di Nintendo Switch OLED richiama nei colori il logo del gioco con Joy-Con dorati, un retro finemente decorato e una base che mostra lo stemma di Hylia e la Triforza. Questa speciale edizione sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023.

Ricordiamo, inoltre, che il modello OLED è l’ultima versione della console ibrida di casa Nintendo e rispetto al modello standard dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile ed uno stand più largo.

Sempre alla fine del video di gameplay, dopo l’annuncio del Nintendo Switch modello OLED in edizione sono stati presentati anche due nuovi accessori: un Pro Controller e una custodia, entrambi decorati con motivi ispirati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gli accessori, invece, saranno disponibili a partire dal 12 maggio 2023.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi questo pomeriggio con un lungo video di gameplay tutto focalizzato sulle nuove abilità di Link. Il gioco sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.