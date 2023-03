Marvel’s Secret Invasion: ecco quando uscirà su Disney+

Da poco è stata rivelata la data d’uscita dell’attesa serie TV intitolata Marvel’s Secret Invasion, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ in estate, precisamente dal 21 giugno prossimo.

La sinossi che fino ad ora diffusa su Marvel’s Secret Invasion recita:

La serie evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si è infiltrata sulla Terra per anni.

Nel progetto vedremo coinvolti Samuel L. Jackson, accompagnato da Emilia Clarke (Game of Thrones), Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders), Killian Scott (Love/Hate), Carmen Ejogo (Your Honor, True Detective), e Christopher McDonald (Ballers). Mentre Thomas Bezucha (The Family Stone, Let Him Go) e Ali Selim (Criminal Minds, Manhunt) si occuperanno della regia.

Faranno parte del cast anche Cobie Smulders, nuovamente nei panni di Maria Hill, Martin Freeman (Everett Ross) e Don Cheadle (James “War Machine” Rhodes). Proprio quest’ultimo ha dichiarato:

Il Marvel Cinematic Universe è veramente grande, e così mi sono ritrovato con Samuel L. Jackson in Secret Invasion, ed è tutto collegato con Armor Wars.

Mentre Cobie Smulders ha parlato di una serie TV molto differente nei toni rispetti ai precedenti progetti Marvel.