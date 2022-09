Secret Invasion: il trailer ufficiale della serie Marvel Disney+

Il D23 Expo ha rispettato le aspettative, e, durante l’evento, Disney ha mostrato il trailer di Secret Invasion, la serie televisiva che vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, e con Ben Mendelsohn come Talos.

Qui sotto trovate il trailer di Secret Invasion.

La sinossi che fino ad ora è stata diffusa recita:

La serie evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si è infiltrata sulla Terra per anni.

Ricordiamo che gli Skrull sono apparsi in Captain Marvel, lungometraggio che ha mostrato anche, in un certo modo, le origini di Nick Fury, che ritornerà in Secret Invasion, mettendo di nuovo al centro il character interpretato da Samuel L. Jackson.

Faranno parte del cast anche Cobie Smulders, nuovamente come Maria Hill, Martin Freeman (Everett Ross) e Don Cheadle (James “War Machine” Rhodes). E ci saranno in ruoli non ancora chiariti, anche Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Thomas Bezucha e Ali Selim.

Ricordiamo che tra le ultime serie Marvel distribuite su Disney+ possiamo menzionare Ms. Marvel e She-Hulk. L’uscita di Secret Invasion sulla piattaforma streaming Disney+ è prevista per il 2023.

