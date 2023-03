iOS 16.4 porta la funzione SOS Emergenze anche in Italia: gli iPhone 14 si collegano ai satelliti

Apple ha annunciato che il servizio SOS emergenze via satellite è ora disponibile in Italia. La funzione viene sbloccata con iOS 16.4

Apple ha annunciato che il servizio SOS emergenze via satellite è ora disponibile in Italia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo con il rilascio di iOS 16.4 sui nuovi iPhone 14, iPhone14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone14 Pro Max. Il servizio permette di inviare messaggi di emergenza e condividere la propria posizione via satellite tramite l’app Dov’è, anche in assenza di copertura da rete cellulare e WiFi.

Il servizio permette di contattare i servizi di emergenza tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume. In caso di assenza di copertura cellulare o WiFi, l’interfaccia guiderà l’utente a stabilire una connessione satellitare, aiutandolo a compilare un breve questionario con informazioni che verranno inviate ai soccorritori, compresa la posizione, l’altitudine, il livello della batteria e la cartella clinica, se abilitata. I messaggi potranno essere anche condivisi con i contatti di emergenza impostati dell’utente.

La funzione SOS emergenze è stata introdotta per la prima volta su questa generazione di iPhone, ma al lancio era disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Successivamente, Apple ha progressivamente esteso la lista dei Paesi che la supportano.

Apple è stato il primo produttore ad introdurre la connettività satellitare sui suoi smartphone, ma nel frattempo altre aziende hanno fatto altrettanto. L’ultima della lista? Huawei, che l’ha portata addirittura sul suo smartwatch top di gamma più recente.