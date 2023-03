Huawei Watch Ultimate ufficiale: ricorda i Rolex e la cassa è in una lega simile al LiquidMetal

Nonostante tutto, Huawei ci sa ancora fare. I suoi prodotti continuano ad avere alcuni dei design più interessanti e originali visti negli ultimi anni. L’ultimo prodotto dell’azienda cinese è uno smartwatch top di gamma pensato per gli amanti degli sport estremi, o banalmente per chi vuole avere uno smartwatch elegante e resistente al polso.

L’Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch di alta gamma ed è disponibile in blue e nero, con un design che ricorda molto da vicino gli orologi di tipo Submariner e Seamaster. La cassa dell’orologio è rivestita di un “innovativo materiale metallico liquido a base di zirconio” simile alla lega LiquidMetal utilizzata in alcuni orologi Omega moderni. Il Watch Ultimate offre anche una scelta di cinturini a seconda del quadrante scelto, con l’opzione blu che offre un cinturino in lega di titanio e l’opzione nera che offre sia un cinturino in gomma standard-

L’orologio ha un display AMOLED LTPO da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 e luminosità massima di 1000 nit, protetto da un vetro di cristallo zaffiro da 2,3 mm. Il sistema operativo Harmony OS alimenta l’orologio ed ha le stesse funzionalità presenti nella serie di wearables Watch GT esistente, con l’aggiunta di una modalità Golf esclusiva per la Cina e funzionalità specifiche per l’immersione. La batteria ha una durata di 14 giorni con un utilizzo moderato, ma si prevede che durerà otto giorni con un utilizzo normale.

Huawei ha aggiunto anche alcune funzioni di fitness tracking, come il monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0, il tracciamento del sonno TruSleep 3.0 e un ECG integrato e un monitoraggio continuo di SpO2. Inoltre, è presente una nuova modalità Expedition che sfrutta il GPS dual-band per aiutare l’utente a sapere sempre dove si trova. Utilissima quando si sta esplorando un sentiero di montagna non battuto.

Il prezzo dell’orologio non è stato ancora annunciato, ma Huawei ha affermato che sarà disponibile in Europa e Regno Unito a partire dal 2 aprile.