Dungeons & Dragons avrà un’espansione tutta sua in Minecraft

Se c’è un gioco di ruolo che ha davvero scritto la storia di questo hobby è Dungeons & Dragons, che continua a evolversi nel corso degli anni e dei decenni, espandendo i suoi orizzonti. All’alba del debutto nei cinema di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, arrivano infatti molte novità sul lato gaming del franchise, andando a coinvolgere non solo il gioco tabletop ma anche aspetti collaterali, con collaborazioni importanti. La prima nuova partnership è quella con Minecraft, il popolarissimo videogioco di Mojang che ormai da anni appassiona un pubblico eterogeneo per età e interessi. Il tutto si concretizzerà con un DLC esclusivo in arrivo questa primavera sul Marketplace del gioco.

Siamo incredibilmente entusiasti di questa partnership con Wizards of the Coast, per introdurre a Minecraft un DLC tutto nuovo e con spiccata tendenza narrativa. Non vediamo l’ora che la community ci si tuffi e sperimenti questa versione “blocchettosa” di D&D.

afferma Riccardo Lenzi, Senior Producer presso Mojang Studios.

In questo nuovo DLC, i giocatori sceglieranno tra diverse classi, come il barbaro o il mago, ed esploreranno cinque iconiche ambientazioni dei Forgotten Realms, tra cui Candlekeep e Icewind Dale, mentre sconfiggeranno avversari classici come beholder, mimic, mindflayer e, naturalmente, draghi. Questa nuova e originale avventura permetterà ai giocatori di personalizzare le statistiche dei propri personaggi e lanciare dadi a venti facce per determinare come procedere, tramite dialoghi completamente doppiati. Si potrà anche giocare con gli amici, per una esperienza di qualità e completamente in linea con D&D.

