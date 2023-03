Starfield: i film e le serie TV che rispecchiano le vibes del gioco

Mancano ancora un po’ di mesi all’uscita di Starfield e per ingannare l’attesa Bethesda ha scelto di consigliarci una manciata di film e serie TV capaci di rispecchiare a pieno le vibes del gioco. Sono in sostanza tutte opere d’intrattenimento legate allo spazio, alcune delle quali potrebbero aver ispirato direttamente il GDR di Bethesda.

A fornirci una piccola lista di prodotti è stato Emil Pagliarulo, design director presso il team che ai microfoni di PCGamesN ha citato classici come Donnie Brasco, Spazio 1999, Cowboy Bebop, Punto di non ritorno (Event Horizon) e 2002: la seconda odissea (Silent Running).

Alcuni mi hanno chiesto quali altri film, oltre a Prospect, hanno l’atmosfera di Starfield”, dice Pagliarulo. “Sento di non poter rispondere in modo specifico senza fare spolier ed è una cosa che non posso e non voglio fare. Abbiamo già detto che puoi infiltrarti nella Flotta Cremisi come una specie di poliziotto spaziale e fare rapporto ai tuoi superiori, quindi forse potresti guardare… Donnie Brasco?” aggiunge scherzosamente Pagliarulo.

Ma seriamente, non credo che ci sia un film o uno show televisivo di fantascienza che non abbia ispirato Starfield, partendo da Space: 1999 a Cowboy Bebop, fino ad arrivare a Event Horizon a Silent Running. Dopotutto è lo spazio esterno, è abbastanza grande per tutto”.