I miglior giochi da tavolo in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Asmodee Stella – Dixit Universe

Stella è un gioco competitivo appartenente all’universo Dixit e compatibile con esso: risulta inoltre più semplice da giocare per i bambini e per introdurre gli stessi a meccaniche più complesse. Si gioca selezionando segretamente tra le carte proposte le immagini da collegare alla parola comune.

Attenzione però: associare troppe carte porta a rimanere da soli in testa, ottenendo meno punti alla fine del round. Riuscendo a creare associazioni con gli altri giocatori si creeranno le Scintille, che permetteranno di ottenere ulteriori punti.

Mattel Games – Pictionary

Ormai dal 1985 Pictionary riunisce famiglie e amici, che si cimentano con rapidi schizzi su foglio e spassosi indizi: basta pescare una carta indizio, buttare giù uno schizzo e cercare di far indovinare la soluzione ai propri compagni di squadra. Le regole sono semplici, ma la sfida è spassosissima! Con due livelli di indizi (120 per gli adulti e 80 per i più piccoli), Pictionary è perfetto per rendere ancora più interessante qualsiasi serata di gioco. Due tipi di indizi (120 per gli adulti, 80 per i bambini) rendono questo gioco il preferito da piccoli e grandi artisti! Include due pennarelli cancellabili, lavagnette cancellabili per disegnare ed indizi aggiornati.

Asmodee – Obscurio

Obscurio è un family game collaborativo e asimmetrico, in cui ognuno ha un ruolo specifico, che determinerà il suo modo di giocare, ovvero Grimorio, Traditore o Maghi. Questi ultimi dovranno collaborare verso un obiettivo comune, cioè trovare l’uscita dalla Biblioteca! Il Grimorio conosce la via d’uscita ma non può comunicare con i Maghi, se non attraverso immagini: dovrà dare indizi sulla porta da scegliere (ovvero quella che rappresenta l’Uscita) posizionando gli indicatori sui dettagli delle carte che ritiene più eloquenti, e i Maghi hanno un tempo limitato per scegliere la porta che secondo loro, sulla base degli indizi forniti dal Grimorio, rappresenta l’Uscita. Più tempo a loro disposizione consumeranno, più ostacoli incontreranno durante il turno successivo.

What Do You Meme? – L’UNICO IN ITALIANO

Un gioco da tavolo che garantisce ore di puro divertimento nerd: l’obiettivo è quello di sfidarsi a colpi di “meme”, creando le combinazioni più originali e spassose utilizzando le note immagini virali e le frasi più irriverenti. Per iniziare, ciascun giocatore pesca sette carte didascalia; un giudice, a rotazione fra i giocatori, sceglie la carta immagine che verrà utilizzata durante il turno; l’immagine viene mostrata ai giocatori e messa sul cavalletto in dotazione…

Asmodee Le Case della Follia Seconda Edizione

I vicoli inquietanti e le sinistre abitazioni di Arkham nascondono segreti terrificanti, forze soprannaturali, mostri indescrivibili: all’interno di quelle antiche dimore, pazzi farfuglianti e spietati cultisti innalzano le loro preghiere ai Grandi Antichi, e creature sconosciute agli studiosi mortali si aggirano sotto la luce di una falce di luna. Stanotte alcuni coraggiosi investigatori varcheranno una delle porte chiuse di Arkham per sfidare la follia che si annida all’interno. I giocatori sono chiamati a risolvere un oscuro mistero, che avvolge la tetra Villa. Devono esplorarne le stanze e rovistare tra gli oggetti e l’antico mobilio per trovare e raccogliere gli indizi. Ogni stanza rivela angoscianti elementi che possono portare gli investigatori alla soluzione del caso. Le Case della Follia è un gioco collaborativo: tutti i giocatori fanno parte della stessa squadra e vincono (o perdono) assieme. L’obiettivo finale degli investigatori è mettere assieme le prove e gli indizi richiesti per risolvere il mistero, sfruttando le proprie capacità e poteri speciali per vincere la partita.

Asmodee – Ticket To Ride

Ticket to Ride è un’avventura in treno, attraverso tutto il Paese: i giocatori raccolgono e giocano carte treno per rivendicare le rotte ferroviarie che collegano le città del Nord America! Ideale sia per i giocatori alle prime armi che per gli esperti, per le famiglie, per bambini o per gruppi di appassionati. Le regole semplici e il design accattivante rendono il gioco facile e immediato, permettendo a tutti di divertirsi. Si tratta di una sfida tra giocatori per collegare le città più importanti degli Stati Uniti, rivendicando le rotte ferroviarie sulla mappa. La persona con il maggior numero di punti totali vince la partita.

Asmodee – Descent: Leggende delle Tenebre

Descent: Leggende delle Tenebre è un dungeon crawler collaborativo, in cui i giocatori vestono i panni di eroi fantastici, in lotta per salvare il regno di Terrinoth dalla minaccia di terribili forze demoniache. Il coraggio non sarà sufficiente: dovranno addentrarsi nelle oscure foreste e in antichi campi di battaglia per procurarsi armi e oggetti, scoprire tesori e superare ostacoli per scovare e sconfiggere i nemici nel corso di sedici missioni ricche di sfide.

Asmodee – Gloomhaven, Seconda Edizione

Gloomhaven è un gioco da tavolo collaborativo di combattimenti tattici ambientato in un mondo fantasy inedito, in costante evoluzione. Ogni giocatore riveste il ruolo di un mercenario esperto, che persegue i propri obiettivi personali. Insieme, i giocatori affrontano una campagna di scenari che reagisce e cambia in base alle loro azioni, generando un’esperienza di gioco ricca di tesori da scoprire, avventurieri da condurre al completamento di missioni personali e scelte irrevocabili.

Asmodee – Bloodborne: Il Gioco da Tavolo

Bloodborne è un gioco da tavolo collaborativo, ispirato al celebre videogioco omonimo diretto da Hidetaka Miyazaki e pubblicato da Sony Computer Entertainment. Da uno a quattro giocatori interpretano il ruolo di Cacciatori: guerrieri letali che si avventurano nella città di Yharnam per combattere mostri, scoprire misteri nascosti e dissotterrare quelli a lungo conservati.

Asmodee – Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo è un emozionante gioco da tavolo ambientato nel celebre mondo fantasy creato dal genio di J. R. R. Tolkien. I giocatori vestono i panni dei personaggi della famosa saga e dovranno collaborare tra di loro per sconfiggere Sauron. Gli eroi saranno infatti chiamati ad una comune missione. Vinceranno o perderanno insieme. Ogni sessione individuale del gioco è una singola avventura che fa parte di una grande campagna. I giocatori esploreranno i territori della Terra di Mezzo e il loro viaggio verrà accompagnato passo dopo passo dall’app, che rivelerà le maestose foreste e le tranquille radure di questo mondo fantastico, e che controllerà i nemici che la Compagnia dell’Anello dovrà affrontare.

Asmodee – ZOMBICIDE: Green Horde

In questo gioco di società collaborativo dall’ambientazione fantasy medievale, i giocatori dovranno unire le loro forze e abilità per trionfare contro orde di orchi contagiati, controllati dal gioco stesso. Nel corso di dieci missioni su dieci mappe diverse, i Sopravvissuti dovranno cercare e raccogliere le armi per poter uccidere i non-morti. Il loro equipaggiamento sarà costituito da armi di ogni genere: spade, martelli, archi, armature, addirittura pergamene magiche e ampolle di bile di drago. Più zombie uccideranno, più gli eroi diventeranno esperti e abili… ma sempre più zombie compariranno per spargere terrore.

Asmodee – Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo

Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo è basato sul celebre ciclo di romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin e consente ai giocatori di assumere il controllo delle Grandi Case del Continente Occidentale e di cimentarsi in un’epica lotta per rivendicare il Trono di Spade. Tuffatevi in un gioco di scaltra pianificazione, meticolosa distribuzione del potere e sofisticata diplomazia, ambientato nell’affascinante mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Questa 2a Edizione, aggiornata, dell’acclamato gioco da tavolo aggiunge numerose migliorie all’esperienza di gioco de Il Trono di Spade, inclusi gli elementi delle espansioni precedenti come i Porti, le Guarnigioni, le carte Bruti e le Macchine d’Assedio, e offre ulteriori innovazioni come i pratici schermi del giocatore, che nascondono i vostri piani segreti agli occhi del nemico, e le nuove carte Sorti della Battaglia, che rappresentano l’imprevedibilità e i rischi della guerra.

Asmodee Blood Rage

In Blood Rage, i giocatori controllano dei potenti clan di Vichinghi ,alla ricerca di gloria prima che il mondo precipiti nell’apocalisse. Quando il Ragnarök inizia a distruggere la Rerra, i Vichinghi fanno ciò che sanno fare meglio… invadere, saccheggiare, uccidere… e morire in epiche battaglie. La vita è fugace, ma la gloria è eterna! E per un Vichingo esistono molte vie che conducono alla gloria. Potete invadere e saccheggiare i territori vicini per reclamarne le ricchezze, schiacciare i vostri avversari in battaglia, compiere imprese in nome degli dèi o persino andare incontro a una morte gloriosa.

Ravensburger – Disney Villainous Evil Comes Prepared

Questa espansione del noto gioco da tavolo Villainous vede protagonisti 3 famosi Cattivi Disney: Scar, Yzma e Rattigan. Ognuno di questi ha un malvagio obiettivo da raggiungere e diversi Eroi da distruggere, come Mufasa, Kronk, Basil e tanti altri. Disney Villainous Evil comes prepared è per 2-3 giocatori ed è consigliato a partire dai 10 anni, mentre le dinamiche di gioco si adattano facilmente a diverse categorie di giocatori: esperti, principianti, famiglie e appassionati del mondo Disney.

