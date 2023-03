It Takes Two per PS4 in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte Amazon di Primavera 2023 ci propongono uno sconto per una copia PS4 di It Takes Two. Vediamo il prezzo.

Le offerte Amazon di Primavera 2023 ci permettono di acquistare It Takes Two per PS4 a prezzo scontato. Il gioco è ora disponibile al prezzo di 19,98€, ossia con uno sconto del 50% sul prezzo originale. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 39,99€. Lo sconto segnalato dunque ci permette di risparmiare oltre 20 euro sul prezzo di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Vincitore del GOTY 2021, It Takes Two è l’emozionante titolo di Josef Fares che unisce azione, divertimento ed avventura in una meravigliosa esperienza cooperativa. Nel gioco vestiremo i panni una coppia sul punto di divorziare che si ritrova nel corpo di due bambole per colpa di un incantesimo lanciato involontariamente dalla figlia piccola.

Intrappolati in un mondo fantastico, dovremo unire le forze per superare insieme ogni sfida e salvare così la nostra relazione in pericolo. Ricordiamo, inoltre, che It Takes Two include anche il Pass Amico,, questo significa che è possibile giocarci in due con una sola copia.

