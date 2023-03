Oppenheimer: il film sarà il più lungo tra quelli di Christopher Nolan

Sono arrivati degli aggiornamenti sulla produzione di Oppenheimer, il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan, anche se non si tratta di notizie certe. Ma, sta di fatto, che secondo l’insider Matt Belloni il film dovrebbe durare circa tre ore. Se così fosse si tratterebbe del più ampio lungometraggio mai fatto da Christopher Nolan in termini di minutaggio.

Il precedente record di minutaggio per quanto riguarda i film del regista britannico spettava a Interstellar, che aveva una lunghezza di 169 minuti. Lo stesso Nolan ha ricordato più volte di come si sia trattato di un progetto capace di mettere in forte difficoltà sia le sue visioni che il lavoro della produzione.

Ci sono state delle sfide logistiche veramente impegnative- aveva detto- Ma sono stato aiutato da una straordinaria squadra di lavoro.

Il cast sarà composto da Cillian Murphy che farà J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt sarà Katherine “Kitty” Oppenheimer, Matt Damon farà Leslie Groves, Robert Downey Jr. vestirà i panni di Lewis Strauss, Florence Pugh sarà Jean Tatlock, Benny Safdie farà Edward Teller, Michael Angarano sarà Robert Serber, Josh Hartnett interpreterà Ernest Lawrence, Dylan Arnold farà Frank Oppenheimer, David Krumholtz sarà Isidor Isaac Rabi, Matthew Modine sarà Vannevar Bush, Josh Peck occuperà il ruolo di Kenneth Bainbridge, Devon Bostick sarà Seth Neddermeyer, Matthias Schweighöfer interpreterà Werner Heisenberg, Christopher Denham farà Klaus Fuchs, Guy Burnet sarà l’interprete di George Eltenton, Danny Deferrari farà Enrico Fermi, Emma Dumont sarà Jackie Oppenheimer, Gustaf Skarsgård vestirà i panni di Hans Bethe, Trond Fausa Aurvåg sarà George Kistiakowsky,e Gary Oldman interpreterà Harry S. Truman.