Marvel’s Midnight Suns disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S per tutto il weekend

Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S da oggi fino al 26 marzo, ossia per tutto il weekend. Ad annunciarlo è stato il team di sviluppo tramite i profili social ufficiali del gioco.

Non c’è momento migliore di ora per provare Marvel’s Midnight Suns” recita il tweet pubblicato qualche ora fa”da ora fino al 26 marzo 2023 è dunque possibile scaricare e giocare liberamente a Marvel’s Midnight Suns all’interno di queste giornate.

Potete provare gratuitamente Marvel’s Midnight Suns scaricandolo da questo indirizzo su Xbox Store e a questa pagina su PlayStation Store. Si tratta del gioco completo, senza particolari limitazioni e con la possibilità di trasferire progressi e salvataggi nella versione standard nel caso decidiate di acquistarlo dopo il periodo di prova.

Per chi non lo sapesse, Marvel’s Midnight Suns è l’apprezzato strategico di Firaxis su licenza Marvel. Nel gioco i giocatori assumono il ruolo del Cacciatore, il primo eroe originale personalizzabile dell’Universo Marvel, riportato in vita da un sonno secolare per guidare i Midnight Suns nella lotta contro Lilith, la madre dei demoni. Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che “Marvel’s Midnight Suns poteva essere un gioco adatto solo ad una stretta nicchia di giocatori, amanti sia del mondo Marvel che dei giochi strategici. Ne esce invece un titolo adatto sia a chi non ha mai giocato tattici, grazie alla semplificazione delle regole e all’utilizzo di un sistema di carte, sia a chi non ha mai sentito parlare di Marvel, grazie all’introduzione proposta tra video e storia del gioco”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il terzo dei DLC di Marvel’s Midnight Suns è ora disponibile su PC Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un’espansione mette al centro della vicenda Morbius, il “vampiro vivente” della Marvel.