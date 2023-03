Marvel’s Midnight Suns: tutto sulla nuova espansione con Morbius, “The Hunger”

2K e Marvel Entertainment hanno infine rilasciato il terzo dei DLC previsti per Marvel’s Midnight Suns, su PC Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: The Hunger (“La Sete” nella versione italiana). Si tratta di un’espansione molto attesa, che tra le altre cose mette in gioco, al centro della vicenda, Morbius, il “vampiro vivente” della Marvel.

Anche in questa occasione Morbius è divenuto accidentalmente un vampiro mentre cercava una cura a una rara malattia: anche se la terapia sperimentale a base di elettroshock e DNA di pipistrello vampiro si è dimostrata un relativo successo, i suoi effetti collaterali permanenti includono una repulsione verso il sole e la necessità di bere sangue umano. Morbius ha anche acquisito forza e velocità sovrumane, sensi super potenziati, artigli retrattili e una serie di altre abilità vampiresche. Morbius è costretto a lottare contro la sua nuova natura mostruosa: dopo aver banchettato con il sangue delle sue vittime, vive dei momenti di lucidità in cui viene divorato dai rimorsi. Morbius si unisce ai Midnight Suns dopo essere stato contattato dal suo ex rivale Spider-Man, per combattere l’ondata vampirica che si sta abbattendo su New York, proprio mentre l’Hydra sta creando dei super soldati non-morti. Blade, ovviamente, è sul piede di guerra, mentre Morbius cerca una soluzione scientifica alla piaga dei nuovi vampiri: una nuova cura potrebbe anche permettergli di sopportare i raggi del sole, ma le sue ricerche, nelle mani sbagliate, potrebbe rendere i vampiri imbattibili.

Il DLC assicura i seguenti bonus:

Il nuovo eroe reclutabile Morbius, con undici nuove abilità;

Nuove missioni della storia;

Nuovo upgrade dell’abbazia: il laboratorio;

Tre nuove skin da Eroe, sette nuovi abiti e due nuovi costumi;

Questo DLC può essere acquistato individualmente o come parte del Season Pass di Marvel’s Midnight Suns (per giocare è richiesta inoltre una copia di Marvel’s Midnight Suns). I contenuti di Morbius si sbloccano tramite il gioco.

Morbius, in combattimento, fa a brandelli i nemici sfruttando gli artigli e le zanne. Il suo esclusivo misuratore di Sete, che si riempie ogni volta che viene giocata una carta Morbius, gli consente di entrare in uno stato di Sete di sangue, causando il sanguinamento dei suoi nemici ad ogni attacco riuscito per infliggere danni incrementati e sfruttando pieno questa meccanica. Inutile dire che va in combo molto bene con Blade! Le altre abilità dello straordinario arsenale di Morbius includono la capacità di ipnotizzare i nemici per metterli l’uno contro l’altro, ululare per indebolirli, oltre a trasformarsi temporaneamente in nebbia per evitare di essere nel mirino dei suoi avversari.

In Marvel’s Midnight Suns, i giocatori assumono il ruolo del Cacciatore, il primo eroe originale

personalizzabile dell’Universo Marvel, riportato in vita da un sonno secolare per guidare i Midnight Suns, supergruppo con eroi che abbracciano Avengers, X-Men, Runaways e altri ancora. Costretti a unirsi in opposizione alla Madre dei Demoni Lilith, genitrice del Cacciatore, i Midnight Suns devono sollevarsi contro l’oscurità di fronte agli alleati caduti e con il destino del mondo in gioco.

Nei panni del Cacciatore, ogni giorno di Marvel’s Midnight Suns inizia nell’Abbazia, l’ultimo rifugio sicuro dall’influenza demoniaca di Lilith nonché base mistica segreta del giocatore. I protagonisti si muoveranno liberamente nell’Abbazia da una prospettiva in terza persona “sopra la spalla” per intraprendere missioni speciali dall’alto impatto strategico.

Leggi anche: