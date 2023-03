Huawei Mate X3 e P60 Pro: i due top di gamma arriveranno anche in Italia

Dopo l'evento dedicato alla Cina di questa settimana, Huawei ha annunciato che presto terrà un evento di presentazione anche per l'Europa. Ecco cosa c'è da sapere...

Questa settimana Huawei ha presentato i suoi nuovi top di gamma P60 e Mate X3, rispettivamente uno smartphone alta gamma tradizionale e un superbo smartphone pieghevole con diverse caratteristiche avanzate (a partire da un design decisamente distinto).

Entrambi comportano tutte le rinunce tipiche di ogni smartphone Huawei, da quando l’azienda è finita nella lista nera del Governo USA: niente servizi e app di Google, niente 5G. Rimangono due telefoni estremamente interessanti e, per gli irriducibili fan del brand cinese, abbiamo una buona notizia: entrambi gli smartphone, assieme agli altri device presentati ieri, arriveranno anche in Europa e in Italia.

Dopo l’evento dedicato alla Cina di questa settimana, Huawei ha annunciato che presto terrà un evento di presentazione anche per l’Europa. L’appuntamento è per il 9 maggio, a Monaco di Baviera. Chiaramente, l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

In quell’occasione, Huawei rivelerà tutti i dettagli sui prezzi e la disponibilità per il mercato italiano dei due smartphone.

Il Mate X3 ha un display esterno LTPO OLED da 6,4″, uno schermo interno OLED da 7,85″, 12GB di RAM, 256/512GB o 1TB di memoria, tre fotocamere esterne da 50MP, batteria 4.800mAh e in Cina è proposto ad un prezzo di 12.999 yuan, cioè circa 1.748 euro.

Il Huawei P60 Pro ha un display LTPO OLED da 6,67″, piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 4G, memoria interna espandibile 256/512GB, sistema operativo HarmonyOS 3.1, fotocamere multiple, batteria 4.815mAh con ricarica rapida e inversa, resistenza IP68 e, in Cina, verrà proposto a circa 940 euro.