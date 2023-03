L’Huawei Mate X3 è un super pieghevole con prestazioni impressionanti

In un universo parallelo darebbe filo da torcere a Samsung. In questo... non ha i servizi di Google e il 5G, ma costa comunque quasi 2000€.

Il Mate X3 di Huawei è l’ultimo telefono pieghevole di Huawei. Secondo il sito The Verge, ha specifiche che, in un universo alternativo, potrebbero mettere in difficoltà il Samsung Z Fold 4. Il condizionale è obbligatorio, perché le sanzioni imposte dagli USA hanno di fatto azzoppato ogni possibilità di successo degli smartphone dell’azienda cinese, a maggior ragione se top di gamma.

Negli USA il Mate X3, molto semplicemente, non arriverà mai. Al contrario, in Europa potrebbe arrivare più avanti, ma senza servizi di Google (niente YouTube e Google Maps di default, e nemmeno Play Store) e a quanto pare non supporta nemmeno 5G (Qualcomm non può fornire ad Huawei modem con tecnologia 5G). Considerando che stiamo parlando di uno smartphone da quasi 2.000€, non sono esattamente rinunce da poco…

Combina uno schermo esterno da 6,4 pollici con uno schermo pieghevole interno da 7,85 pollici in un dispositivo che, quando è aperto, ha uno spessore di 5,3 mm e pesa 239 grammi. Teoricamente, questo lo rende più sottile e leggero del più recente pieghevole di Samsung, che ha uno spessore di 6,3 mm e pesa 263 grammi e ha la stessa classificazione IPX8 per resistenza alla polvere e all’acqua.

Ci sono tre fotocamere posteriori (tra cui una principale da 50 megapixel, un’ultrawide da 13 megapixel che può anche gestire la fotografia macro e un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x) e una batteria da fino a 5.060 mAh che può essere caricata a 66 W con un cavo o a 50 W senza fili. È alimentato da una versione 4G del chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm e dispone di connettività satellitare che Huawei pubblicizza come in grado di inviare e ricevere messaggi.