Ford prevede che la divisione veicoli elettrici causerà perdite per 3 mld di dollari nel 2023

Ford sta investendo massicciamente nell’elettrificazione, ma i suoi sforzi si tradurranno in perdite di 3 miliardi di dollari per la divisione veicoli elettrici quest’anno. Tuttavia, l’azienda prevede di guadagnare tra 9 e 11 miliardi di dollari nelle altre due divisioni che producono veicoli a combustione e servizi commerciali.

Questo è il risultato della decisione di intensificare molto rapidamente la produzione di veicoli elettrici, tra cui il crossover Mustang Mach-E e il pick-up F-150 Lightning, oltre alla costruzione di nuove fabbriche di batterie e di un centro di sviluppo delle batterie. Insomma, investimenti duraturi, che daranno i loro frutti nel corso dei prossimi anni. Ford, come molti altri produttori di auto, è costretta a spendere cifre importanti oggi, per ottenere risultati e profittabilità solamente nel corso dei prossimi cinque o dieci anni. Ford prevede che la divisione EV inizierà a generare profitti solamente nel 2026.

Nonostante le perdite, l’azienda non ha intenzione di ridimensionare le sue ambizioni nell’elettrificazione.

Il CFO di Ford, John Lawler, ha spiegato che la divisione veicoli elettrici dovrebbe essere trattata come una start-up e che la società sta investendo in capacità, sviluppo del know-how, aumento delle vendite e quote di mercato. Ha anche detto che il Model e dovrebbe raggiungere un margine di profitto del 10% entro la fine del 2026. Lawler ha affermato che la separazione delle operazioni di veicoli passeggeri in due divisioni mira a fornire una maggiore chiarezza strategica e responsabilità per il piano di crescita e valore di Ford+.