Elden Ring si aggiorna: la nuova patch aggiunge il ray tracing su PC, PS5 e Xbox

Elden Ring si aggiorna con l’arrivo della nuova patch 1.09, che introduce finalmente il supporto al ray tracing su PC, PS5 e Xbox Series X. L’aggiornamento va ad aggiungere il supporto per l’occlusione ambientale con effetti ray tracing e le ombre con raytracing.

Come sottolinea anche il noto modder Lance McDonald, però, è giusto sottolineare che al momento Elden Ring non presenta grosse differenze con la versione precedente poiché non presenta alcun riflesso con ray tracing e nemmeno nessun supporto per DLSS che possa migliorare le prestazioni del titolo sulle piattaforme. In sostanza, anche le ombre negli interni non presentano grossi miglioramenti, limitandosi ad aggiungere spessore alla vegetazione presente nell’Interregno.

Elden Ring 1.09 is now live on PS5 and PC. It adds support for ray traced ambient occlusion and raytraced shadows. No ray traced reflections. No support for DLSS to help with performance. PS5 update is 5gb, PC is 200mb. PS5 is bigger due to precompiled shaders being included. https://t.co/4oIMOcWgq8 pic.twitter.com/0fM7mV0qBM — Lance McDonald (@manfightdragon) March 23, 2023

Tra l’altro, sottolineiamo che l’aggiornamento per la versione PlayStation 5 del gioco è di 5 GB, mentre la patch per PC pesa solamente di 200 MB. Su PS5 l’aggiornamento è più grande a causa della presenza degli shader precompilati inclusi.

Vi ricordiamo che le novità per l’acclamato open world di FromSoftware non sono finite. Il team ha infatti recentemente annunciato l’arrivo di una grande espansione per Elden Ring, intitolata Shadow of Erdtree che ci porterà a vivere nuova avventure nell’Interregno. Al momento non sono stati svelati altri dettagli, né sulla data d’uscita né sui contenuti ma si parla già di un DLC di dimensioni colossali, con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.

