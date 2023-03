Duolingo lavora ad una nuova applicazione dedicata alla musica

Duolingo ha iniziato a lavorare ad una nuova applicazione. Questa volta le lingue straniere non c'entrano, Duolingo vuole insegnarti la musica.

Ormai è chiaro, l’apprendimento delle lingue inizia a stare stretto a Duolingo, che guarda con sempre più interesse anche ad altri campi. Così, dopo un’applicazione per imparare la matematica, ora l’azienda sta lavorando anche ad un’app l’apprendimento musicale.

La società tecnologica con sede a Pittsburgh ha già organizzato un piccolo team che sta lavorando ad un prodotto dedicato alla musica. L’azienda ha anche pubblicato un annuncio di lavoro per cercare uno scienziato dell’apprendimento esperto in educazione musicale e in grado di “combinare la conoscenza teorica della ricerca scientifica con tecniche di apprendimento della pratica”.

Duolingo aveva anche pubblicato (e rapidamente chiuso) un annuncio per un professionista nel campo della composizione musicale.

L’annuncio di lavoro suggerisce che Duolingo stia lavorando ad una nuova applicazione progettata per insegnare la base della teoria musicale, utilizzando canzoni popolari e altro materiale didattico.

Duolingo sta rapidamente espandendo i suoi orizzonti con una serie di nuovi progetti che potrebbero rappresentare importanti fonti di reddito nei prossimi anni. Tra questi troviamo Duolingo English Test, Duolingo ABC e Duolingo Math.

Nel mese di ottobre 2022, l’azienda ha annunciato Duolingo Math, prima iniziativa al di fuori dei confini dell’apprendimento delle lingue straniere. L’applicazione dedicata alla matematica è gratuita e simile a quella per imparare le lingue.