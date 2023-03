Settimana corta: guadagnare tempo per la vita

Secondo quanto riportato dal Washington Post, le settimane lavorative ridotte a quattro giorni stanno diventando sempre più comuni, tanto che la maggior parte delle aziende del Regno Unito coinvolte in questo esperimento ha dichiarato di voler continuare ad adottare l’opzione di “un giorno lavorativo in meno”. La maggior parte delle aziende coinvolte in questo esperimento ha dichiarato di voler continuare ad adottare l’opzione di “un giorno lavorativo in meno”, ovvero circa otto ore di lavoro in meno a settimana. Ma come utilizzare tutto questo tempo libero rimasto?

Il Washington Post ha analizzato i dati di cinque anni dell’American Time Use Survey (Atus) per comprendere come gli americani utilizzino il loro tempo libero nei fine settimana rispetto ai giorni lavorativi. Oltre a questo, il quotidiano ha anche condotto un sondaggio online, dopo aver spiegato che la settimana lavorativa di cinque giorni è stata introdotta dal magnate automobilistico Henry Ford nel 1926. Ford aveva introdotto questa innovazione dopo aver implementato le catene di montaggio nelle sue fabbriche per produrre più automobili in meno tempo, raddoppiando così la paga dei suoi lavoratori.

La riduzione dei giorni lavorativi da sette a cinque permise ai lavoratori di avere più denaro e tempo libero, il che, secondo Ford, avrebbe favorito l’acquisto delle sue auto e di altre cose. Recentemente nel Regno Unito, un sondaggio condotto su coloro che sperimentano la settimana lavorativa di quattro giorni ha rivelato che il 15% dei partecipanti non tornerebbe a lavorare cinque giorni su sette, anche in cambio di una maggiore somma di denaro. Le aziende che hanno partecipato al programma pilota in Inghilterra hanno registrato un aumento delle entrate, una riduzione dell’assenteismo e delle dimissioni, nonché miglioramenti nel benessere dei dipendenti. Anche in Islanda, dove la settimana lavorativa di quattro giorni è stata sperimentata con successo, è stato rilevato un miglioramento della salute mentale dei dipendenti.

Negli Stati Uniti, all’inizio di questo mese, il deputato californiano Mark Takano ha presentato una proposta di legge per ridurre la settimana lavorativa a 32 ore. Tuttavia, la proposta ha suscitato dibattiti tra favorevoli e contrari, tra cui i repubblicani che controllano la Camera, che sostengono che un orario unificato peggiorerebbe la carenza di personale esistente e comporterebbe maggiori costi per le aziende. D’altra parte, i sostenitori della “settimana corta” vedono questo modello di lavoro come una soluzione adeguata, soprattutto dopo che la pandemia ha costretto a rivedere il rapporto con il lavoro.