Lies of P, un nuovo video gameplay da 11 minuti dalla GDC 2023

Lies of P, l'ambizioso soulslike targato Neowiz Games, torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay di circa in 11 minuti in 4K. Vediamo il filmato.

Lies of P è tornato a mostrarsi in occasione della GDC 2023 con un nuovo video di gameplay in 4K da 11 minuti. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo a diverse sequenze esplorative e al peculiare stile che andrà a caratterizzare quest’intrigante soulslike ispirato alle avventure di Pinocchio.

Spazio nel filmato anche ai combattimenti che mettono in luce un combat system più improntato al dinamismo d’azione, proprio come in Bloodborne, con il nostro personaggio che dovrà riuscire a schivare l’attacco nemico con il giusto tempismo. Nel video, infine, è possibile vedere anche il combattimento con un mini-boss, una sorta di automa più potente, che si scaglia contro il protagonista con una serie di attacchi pesanti. Alla fine dello scontro, il giovane P recupera da uno scrigno una nuova arma. Lies of P, infatti, permetterà ovviamente di personalizzare il proprio personaggio, scegliendo armi e anche armature.

Sviluppato da Neowiz games, Lies of P è ambientato in epoca Vittoriana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Il titolo promette di offrire un’esperienza di gioco hardcore mutuata dalle avventure soulslike di genere dark fantasy come Bloodborne, a cui si ispira fortemente anche sul piano stilistico.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dal Day One su Xbox Game Pass.