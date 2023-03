Amazon annuncia le Offerte di Primavera, ovvero due giorni di incredibili offerte che permetteranno ai clienti di risparmiare su una vastissima gamma di categorie merceologiche. Migliaia di prodotti in offerta saranno disponibili dalle 18:00 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo su www.amazon.it/springsale, con la possibilità di risparmiare fino al 40% su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli.

Di seguito un’anteprima delle migliori offerte disponibili fino al 29 marzo:

Casa e cucina: fino al 35% sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria di marca Princess.

TV, Home e Cinema: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose.

Prodotti Foppapedretti scontati fino al 45%, nonché tante idee per decorare la casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

Informatica: risparmi possibili fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony, inoltre, scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwatch di Garmin, con risparmi fino al 50%. Tante offerte inoltre sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%.

Salute e cura della persona: risparmi previsti fino al 45% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar e fino al 25% sui prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Tante offerte per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante, scontati fino al 45% e risparmi fino al 40% sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gillette.

Sport: risparmi fino al 20% sui prodotti per gli sport d’acqua, come il SUP di Bluefin.

Dispositivi Amazon: a partire dal 27 marzo, è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (di quinta generazione) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€. Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€.

Marchi Amazon: risparmi fino al 15% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, elettronica, e sport dei brand Amazon Basics e Umi. Tante offerte per l’arredamento di tutti gli ambienti della casa dei brand Rivet e Movian e decine di prodotti per la salute, la cura della persona, la bellezza e l’alimentazione dai marchi Belei, Happy Belly e Solimo.

Inoltre saranno in corso diverse promozioni relative ai servizi Amazon:

Amazon Music: i nuovi clienti potranno accedere a tre mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi e dopo la scadenza del periodo di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese. I clienti Amazon Music Unlimited potranno usufruire di 3 mesi di upgrade senza costi aggiuntivi all’abbonamento Family. Dopo i tre mesi di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 15,99 € al mese. Inoltre, i clienti che già beneficiano di un abbonamento individuale potranno avere accesso a 2 mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi per ascoltare la propria musica preferita su tutti i dispositivi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese.

Kindle Unlimited: 2 mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ per approfittare dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste, su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

U2 Supermercato su Amazon.it (Milano, Torino, Bergamo, Busto Arsizio e zone limitrofe): fino al 29 marzo, i clienti avranno accesso a centinaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30%

Pam Panorama su Amazon.it (Torino, Roma): fino al 29 marzo, i clienti avranno accesso a centinaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 20%

Amazon Fresh (Milano, Roma, Torino e Bologna): fino al 30 marzo, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna e zone limitrofe dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 25%

Amazon Launchpad: risparmi fino al 40% su una selezione di prodotti delle startup innovative disponibili nella vetrina Amazon Launchpad tra cui Tavoletta Grafica da scrittura LCD da 8.5 pollici di Orsen, Racchetta da Padel in fibra di carbonio di Coco Padel, Termometro Bluetooth a sonda senza fili per grigliate di Meater Plus e Mini Altoparlante bluetooth portatile resistente all’acqua di Ewa.

