GTA 6: spunta in rete la mappa ed è davvero gigantesca

Su Reddit l’utente tusstaster ha mostrato quelle che potrebbero essere a grandi linee le dimensioni della mappa di GTA 6. Come potete vedere dall’immagine che trovate qui sotto, l’utente ha provato ricostruire in maniera precisa l’ambientazione del gioco, ripartendo dai contenuti dell’enorme leak emerso qualche mese fa e confrontandola con la Los Santos di GTA V.

Come potete vedere la mappa appare molto più estesa rispetto a quella di GTA 5. La gigantesca ambientazione che farà da sfondo alle vicende di GTA 6 sarà caratterizzata da diversi centri d’interesse e città minori come York Town, Red Hill e altre ambientazioni. Vediamo poi altre location, invece, situate a nord di Port Gelhorn, cosa che ci porta a ritenere che l’area di gioco sia in realtà ancora più estesa di quella riportata.

Insomma, stando a quanto emerso sino ad ora, sembra che il nuovo gioco di Rockstar sia davvero ricchissimo e dir poco ambizioso nelle premesse. Ricordiamo che ad oggi GTA 6 non è stato ancora annunciato ufficialmente. Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V sono quelle che ci sono arrivate tramite il mega-leak di alcuni mesi fa, che ci ha permesso di conoscere alcune delle novità di questo nuovo capitolo.

Stando a quanto dichiarato recentemente da un insider GTA 6 non arriverà prima della fine del 2024, quindi probabilmente per saperne di più dovremo attendere ancora un po’. Data la portata del leak, però, non è da escludere che manchi davvero poco ad un annuncio ufficiale.