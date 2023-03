Tchia: lista dei trofei svelata, ci sono tante attività e sfide da completare

La lista trofei di Tchia è apparsa in rete. Per ottenere il platino bisognerà completare al 100% le varie attività e le sfide proposte.

Tchia sarà disponibile domani su PC e console PlayStation. Grazie a PSNprofile, abbiamo già modo di dare uno sguardo alla lista completa dei trofei. Se volete visionare l’elenco completo, lo trovate a questo indirizzo. In totale vi sono 22 trofei in Tchia, divisi in 4 Bronzo, 10 Argento, 4 Oro e come già indicato un Platino. Nella lista vi è un solo trofeo nascosto.

Più nello specifico, vi sono diversi trofei legati alla raccolta di collezionabili e alla scoperta dei luoghi all’interno della mappa. Per completare il gioco al 100% e ottenere il platino, dovremo portare a termine non solo tutta una serie di missioni secondarie, ma anche scovare tutti i falò e tutti i porti. Dovremo poi riuscire ad ottenere anche il punteggio massimo in tutte le sfide musicali o di combattimento. Insomma, si preannuncia un’impresa non proprio facilissima per quei cacciatori di trofei che ambiscono a sbloccare tutti gli obiettivi.

Restando in tema, Tchia è tornato a mostrarsi negli ultimi giorni con diversi video di gameplay dedicati alle attività secondarie e alle opzioni di personalizzazione della protagonista. Il mondo di Tchia, infatti, offrirà tanti svaghi per i giocatori. Tra questi, troviamo il tiro al bersaglio, le corse a tempo, le cacce al tesoro, le gare di tuffi e tanto altro ancora.

Tchia sarà disponibile a partire da domani, 21 marzo 2023, per PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Tchia sarà inoltre disponibile sin dal lancio per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.